Бывшая жена заявила о расставании Романа Товстика и Полины Дибровой

На днях предприниматель Роман Товстик официально оформил развод с супругой Еленой, с которой был вместе более 20 лет и родил шестерых детей. Бизнесмен увлекся соседкой, четвертой женой известного ведущего Дмитрия Диброва Полиной, у них завязался роман. В результате молодая супруга объявила шоумену об уходе и подала на развод.

Пикантной деталью стало то, что Елена и Полина хорошо знали друг друга, одно время были близки, жена телеведущего даже стала крестной матерью одного из детей Товстик. В результате разразился скандал.

В настоящее время шумиха немного утихла. Дибровы без лишнего шума оформили развод. Товстики тоже стали свободными людьми. По некоторым данным, Роман и Полина находятся в Турции. А вот Елена отправилась в Дубай, где недавно перенесла операцию на груди. Впрочем, бывшая супруга предпринимателя уверена, что Полина и Роман вскоре разбегутся.

"Они не будут 100% вместе. Пелена с глаз спадет", - заявила Елена.

Более того, она считает, что муж к ней еще вернется, потому что более 20 лет совместной жизни нельзя выбросить на помойку и забыть, и Елена дала понять, что будет ждать Романа, передает Starhit.