ВС России нанесли за сутки 78 ударов по украинской инфраструктуре

ВС России за сутки нанесли 78 мощных ударов по украинской инфраструктуре. Началось все с прилетов в районы Киева и Сум. Затем последовала ночная атака на Полтавскую и Днепропетровскую области, Одессу и Харьков.

Как сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, основной целью стали логистические и промышленные узлы Полтавской и Киевской областей. Интенсивность атаки делает ее одной из крупнейших за последние недели. Каждый регион принял по 15 ударов. По Сумской области российские войска нанесли 11 ударов, по несколько сюрпризов досталось Харьковской, Черниговской, Черкасской и Винницкой областям, а также Днепропетровску и Одессе.

Военная администрация Полтавской области сообщила о повреждении объекта энергетической инфраструктуры. Из-за аварийной ситуации в области электроснабжения в городе ограничено движение транспорта.