В Раде сделали заявление после выступления Путина

Книга в руках президента Владимира Путина во время выступления символизирует силу России и непоколебимость ее ориентиров.

Такое мнение выразил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. "Путин читает Пушкина на весь мир. Гордо и уверенно, сидя с книгой в руках. Это не просто жест – это символ", - сообщил он.

Накануне Путин в ходе своего выступлении на заседании дискуссионного клуба "Валдай" прочитал строки произведения Пушкина "Бородинская годовщина". Глава государства отметил, что строки выглядят так, будто Александр Сергеевич написал их вчера, в них кроются ответы на многие вопросы.

"Великий день Бородина

Мы братской тризной поминая,

Твердили: "Шли же племена,

Бедой России угрожая;

Не вся ль Европа тут была?

А чья звезда ее вела! ..

Но стали ж мы пятою твердой

И грудью приняли напор

Племен, послушных воле гордой,

И равен был неравный спор.

 

И что ж? свой бедственный побег,

Кичась, они забыли ныне;

Забыли русской штык и снег,

Погребший славу их в пустыне.

Знакомый пир их манит вновь —

Хмельна для них славянов кровь;

Но тяжко будет им похмелье;

Но долог будет сон гостей

На тесном, хладном новоселье,

Под злаком северных полей!"