В Раде сделали заявление после выступления Путина

Книга в руках президента Владимира Путина во время выступления символизирует силу России и непоколебимость ее ориентиров.

Такое мнение выразил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. "Путин читает Пушкина на весь мир. Гордо и уверенно, сидя с книгой в руках. Это не просто жест – это символ", - сообщил он.

Накануне Путин в ходе своего выступлении на заседании дискуссионного клуба "Валдай" прочитал строки произведения Пушкина "Бородинская годовщина". Глава государства отметил, что строки выглядят так, будто Александр Сергеевич написал их вчера, в них кроются ответы на многие вопросы.