В Раде сделали заявление после выступления Путина

Книга в руках президента Владимира Путина во время выступления символизирует силу России и непоколебимость ее ориентиров.
Такое мнение выразил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. "Путин читает Пушкина на весь мир. Гордо и уверенно, сидя с книгой в руках. Это не просто жест – это символ", - сообщил он.
Накануне Путин в ходе своего выступлении на заседании дискуссионного клуба "Валдай" прочитал строки произведения Пушкина "Бородинская годовщина". Глава государства отметил, что строки выглядят так, будто Александр Сергеевич написал их вчера, в них кроются ответы на многие вопросы.
"Великий день Бородина
Мы братской тризной поминая,
Твердили: "Шли же племена,
Бедой России угрожая;
Не вся ль Европа тут была?
А чья звезда ее вела! ..
Но стали ж мы пятою твердой
И грудью приняли напор
Племен, послушных воле гордой,
И равен был неравный спор.
И что ж? свой бедственный побег,
Кичась, они забыли ныне;
Забыли русской штык и снег,
Погребший славу их в пустыне.
Знакомый пир их манит вновь —
Хмельна для них славянов кровь;
Но тяжко будет им похмелье;
Но долог будет сон гостей
На тесном, хладном новоселье,
Под злаком северных полей!"