Украинскому командованию пришлось перебросить большую группу наемников на Хатненский участок фронта в Харьковской области. Причина – низкий моральный дух украинских солдат и отсутствие мотивации для удержания позиций, сообщили в российских силовых структурах.

По данным силовиков, ВСУ понесли большие потери в этом районе, уничтожено до взвода украинских боевиков. Командование ВСУ решило перебросить к селу Хатнее около роты латиноамериканских наемников. Населенный пункт расположен севернее Купянска, рядом с границей Белгородской и Харьковской областей.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что работа по созданию зоны безопасности идет по плану. Освобождение Волчанска в Харьковской области — дело времени, а группировка "Запад" почти забрала две трети Купянска, центр уже под контролем российской армии, передает РИА Новости.