Выступление Владимира Путина на сессии дискуссионного клуба "Валдай" - в центре внимания мировых СМИ. Заявления президента, прозвучавшие накануне в Сочи, анализируют все крупнейшие издания планеты. Эксперты обращают внимание не только на сказанные слова, но и пытаются уловить скрытый смысл в интонациях, жестах российского лидера.

За выступлением российского президента на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", которое продлилось почти четыре часа, следил в прямом смысле весь мир. И это не преувеличении - трансляцию в прямом эфире вели ведущие западные, арабские, азиатские телеканалы. А в зале каждое слово российского президента конспектировали зарубежные журналисты, общественники и научные деятели. И первая реакция их.

"Президент Путин готов слушать других. Он открыт к диалогу. Он готов к глобальному диалогу даже с противниками", - сказал Александр Рокович, главный научный сотрудник института новейшей истории Сербии в Белграде.

"Владимир Путин с оптимизмом смотрит на укрепления отношений с Китаем и Индией. Несмотря на все сложности в мире, он настроен на улучшения отношений с США", - сообщил Глен Дизен, профессор университета Юго-Восточной Норвегии.

Вопросы мировой политики стали основой выступления Путина. Зарубежные эксперты измеряли абстрактным термометром градус напряженности российского президента. Впрочем, оказалось, что он минимальный. Путин спокойно говорил о том, что мир меняется и очень быстро, а значит, нужно быть готовыми ко всему.

"Но правящие элиты Объединённой Европы продолжают нагнетать истерию: оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом. Смотрю — я честно скажу — иногда, как и что они там говорят. Думаю: они же не могут в это верить. Не могут верить в то, что Россия собирается нападать на НАТО. Честно говоря, так и хочется сказать: уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами", - сказал Путин.

В этот момент первыми волноваться начали в Варшаве. Польские газеты заявили, что Кремль угрожает Брюсселю. А после того, как российский лидер заявил о желании Германии создать самую мощную армию, к полякам присоединились и немцы.

"Мягкий по отношению к Вашингтону, жёсткий по отношению к Берлину: на полях Валдайского форума в Сочи президент России Владимир Путин произвёл фурор – и такое не в первый раз на этом ежегодном мероприятии", - пишет немецкая пресса.

Площадку "Валдая" Путин часто использует, как место для исторических заявлений. И на Западе за этим клубом следят. Впрочем, послание поняли не все. "Как мы должны на это реагировать? Владимир Путин говорит: "Не нападайте на нас! Но, если вы это сделаете, мы тут же отреагируем!" То есть российский президент может использовать любое наше действие в качестве оправдания? И он это ожидает, чтобы показать свои мускулы какой-нибудь стране НАТО", - говорит Жозефина Старон, директор по исследованиям и международным связям.

Не нужно провоцировать, говорит Путин. Не было случаев, чтобы в конечном счёте это не заканчивалось плохо для самого провокатора. Тут Путин вспомнил и про президента США, который назвал Россию бумажным тигром. При этом российская армия продолжает занимать ключевые опорные пункты и продвигается все дальше.

Вполне конкретное послание звучало и к США - если США не нужно продление договора ДСНВ, то и России оно не нужно. Прямая и простая формулировка. Волнующий в эти дни вопрос о передаче Киеву крылатых ракет "Томагавк". Путин впервые комментировал эти новости:

"Могут ли крылатые ракеты Tomahawk нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать нашу систему ПВО. Нанесёт ли это ущерб нашим отношениям, в которых намечался какой-то свет в конце тоннеля? Конечно, нанесёт. Как же нет? Применять крылатые ракеты Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это означало бы абсолютно новый, качественно другой этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединёнными Штатами".

Западные журналисты, следившие за выступлением Путина, были удивлены тем, как феерично российский президент вплетал в разговор про вооружения лирические моменты. Продемонстрировав русскую классику в песнях и стихах. И в этот момент многие решили тоже перечитать Пушкина. А иностранцы отметили вежливость президента, который, прежде чем зачитать, спрашивает разрешение.

А американские телеканалы в прямом эфире транслировали слова соболезнования семье американского политика Чарли Кёрка. А рассказывая об опыте взаимодействия с американскими коллегами, вдруг, оговорился? Китайская аудитория тоже следила за диалогом.

"Я могу только сказать моим китайским братьям и сестрам, что мы с вами на правильном пути. Нужно так держать, нужно дорожить сложившимися между нами отношениями и делать все, что зависит от каждого из нас", - отметил Путин.

Именно это услышали и другие ближайшие союзники России, которые знают стремление нашей страны и нашего президента к многополярному миру.