Минобороны показало кадры освобождения села Вербовое

Информация о новых успехах российских войск в зоне спецоперации. Наши бойцы громят неонацистов на подступах к Северску - это один из ключевых оплотов врага в ДНР. Несколько штурмовых групп обходят город со стороны села Дроновка. Противник перебрасывает резервы, их моментально перехватывают наши операторы беспилотников. И сегодня Минобороны опубликовало кадры освобождения ещё одного стратегического населённого пункта.

Расчеты ударных БПЛА отправляются на задание. Задача - сорвать готовящуюся контратаку ВСУ. По целям, указанным разведкой, операторы квадрокоптеров сбрасывают боеприпасы. Приказ выполнен. А это кадры успешной работы наших подразделений по освобождению Вербового. Хотя враг к отступлению готовился основательно: построил минные заграждения, противотанковые рвы, установил проволочные растяжки - всё это не помешало нашим подразделениям преодолеть препятствия и установить в населённом пункте российский триколор.

Село находится на территории Днепропетровской области - неподалеку от границы с Запорожской - и его захват позволил продвинуться российским войскам Восточной группировки на десять квадратных километров.

Благодаря эффективному применению ударных БПЛА противник несет значительные потери в живой силе. В деле - коптер самолётного типа "Молния - 2". Катапульта позволяет запустить дрон практически из любой точки.

Помощник пехоты и разведки, "Молнию" давно прозвали "глазами" артиллерии. Этот беспилотник может нести больший груз, чем БПЛА обычного типа, и уходить с боеприпасом на дистанцию до 40 километров.

В небе - старшие "братья" дронов - сверхзвуковой бомбардировщик Су-34. Сбрасывает авиабомбу по координатам цели. Бронетехника националистов вместе с опорным пунктом и личным составом отныне угрозы не представляет. Истребитель возвращается на место базирования. Важный день сегодня в 90-й гвардейской танковой дивизии. Стрелки и командиры штурмовых подразделений, которые не один месяц отбивали контратаки ВСУ, получили заслуженные награды. Помимо медалей, которые вручил командир, бойцы получили ещё и необычный приказ.

"Позвоните своим родным и близким, передайте слова благодарности от командования дивизии за то, что они родили и воспитали, живут с такими мужиками как вы: сильными, уверенными, которые ведут нас к победе", - отметил Александр Нилов, командир 90-й гвардейской танковой дивизии, Герой России, генерал-майор.

Обладатели государственных наград - герои, которые отслеживали минометные позиции врага, рискуя жизнью, отбивали и удерживали свои позиции, уничтожали технику и FPV - дроны противника, перехватывали переговоры.