В акватории Финского залива почтили память погибшего в ВОВ экипажа сторожевого катера

На Балтике почтили память экипажа сторожевого катера, погибшего при выполнении боевого задания в сентябре 42-го. В церемонии в акватории Финского залива приняли участие родственники моряков - героев и поисковики - дайверы, благодаря которым удалось обнаружить затонувший корабль.

Диме всего четыре и он многого еще не знает. Зато вся родня теперь в курсе. Прапрадед у мальчика - командир "Малого охотника". МО-208. "Мошка", как называли катер в годы Великой Отечественной войны.

24 июля 1942. Михаил пришел ненадолго. Обнимал Таню. И целовал, целовал. Трогательные воспоминания о последней встрече в своих дневниках написала жена командира. Нина Хвостова жила в Кронштадте - прибегала из госпиталя на пристань. Так они и смотрели друг друга. Он в бинокль, она с дочерью на руках. Через два месяца катер и весь экипаж пропали без вести. Письмо вернулось без ответа. Нина чувствовала - погиб, но так и не узнала, что случилось с ее мужем.

"Когда он пропал, погода была еще сильнее. По описанию, ночь - сильное волнение. Он отходил и дрейфовал", - рассказал Константин Богданов, руководитель экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы".

Свет на загадочную историю в буквальном смысле пролили дайверы-поисковики. Летом в главном судоходном фарватере Финского залива они наткнулись на остов корабля. На глубине 32 метра, окутанный рыболовецкими сетями, боевой катер стал братской могилой. Осенью 42-го он охотился за немецкими подводными лодками. В шести милях от острова Сескар подорвался на плавающей якорной мине. Ночью взрыва никто не заметил. Спустя 83 года на корпусе малого охотника установили памятную табличку с именами погибших моряков.

"Корабль найден. Табличка установлена. Это точка в истории экипажа. 21 фамилия. Поисковикам уже удалось разыскать родственников троих членов экипажа", - сообщил Константин Богданов.

Теперь это история и семьи Зыковых. Александр Тупицын - комендор малого охотника. Ему было всего 24. Вполне успел бы продвинуться по службе - в деревне Подволочье на берегу Вятки почти каждый командирский.

В воды Финского залива прямо над братской могилой опускается венок. Прощальный залп. Боевая служба офицеров и матросов "морского охотника" закончилась.