Вера Глаголева и Родион Нахапетов: случайное знакомство и предательство решили судьбу актрисы

Прирождённая актриса с чистым сердцем, признанный режиссёр, всегда мечтавший о большем. Судьбоносная встреча, годы счастливого брака и неожиданное знакомство, перевернувшее всё — Вера Глаголева и Родион Нахапетов.

18-летняя Вера впервые встретила 30-летнего Родиона Нахапетова на кинопробах. Девушка никого не впечатлила, но ей это было и не важно. Глаголева видела себя спортсменкой, а на прослушивание пришла ради развлечения. Но судьба распорядилась иначе. Артистка, которая прошла на роль, внезапно заболела. Режиссёры стали искать замену и позвали Веру. Начав работать, Нахапетов разглядел в ней и талантливую актрису, и умную девушку с чистым сердцем. Тогда и закрутился роман, который влюблённые не скрывали.

Поначалу в отношениях царила полная идиллия. После свадьбы родилась первая дочь Аня, супруги старательно обустраивали семейное гнездо, проводили много времени вместе, несмотря на плотный рабочий график. Вскоре появилась вторая дочь Маша. Карьеры артистов шли в гору. Вера Витальевна активно снималась, а фильм Нахапетова купила голливудская киностудия. Благодаря этому режиссёру удалось побывать в США.

Именно в этой поездке Нахапетов встретил Наталью Шляпникову. Дочь русских эмигрантов в Америке жила с самого детства и прекрасно знала местную киноиндустрию. На момент встречи с режиссёром она была успешным продюсером и начала помогать Родиону Нахапетову в карьере.

Каждый раз, когда Родион Рафаилович приезжал в Америку, он останавливался у Натальи, которая была замужем и воспитывала дочь. Между ними закрутился роман, и неверная супруга, не раздумывая, призналась во всём. Последовал развод. От любовника она ждала того же, но Нахапетов не спешил. Вскоре Вера Витальевна с детьми приехала в гости. Девочки пришли в неописуемый восторг от Америки, а чуткая Глаголева сразу всё поняла, глядя на любимого. Она написала мужу большое письмо, в котором дала понять, что без прежнего отношения он ей не нужен. Нахапетов выбрал Америку.

Официальный брак Веры Глаголевой и Родиона Нахапетова продлился 12 лет. У пары родились две дочери. В 1987 году супруги приобрели трёхкомнатную квартиру в центре Москвы, она досталась Вере Витальевне.

После развода Вера Глаголева погрузилась с головой в работу, попробовала себя в режиссуре и забыла о предательстве. Вышла замуж во второй раз и была счастлива в браке, родила ещё одну дочку. Родион Нахапетов сейчас живёт на две страны. Вместе со второй женой Натальей Шляпниковой они создали Фонд помощи детям с врождённым пороком сердца.