В Крыму задержали передавшего разведке Украины фото позиций С-300

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, который передавал украинской стороне данные о позициях двух ЗРК С-300 на полуострове.

53-летнего россиянина завербовала главное управление разведки Минобороны Украины. Действуя по заданию куратора, он изъял из схрона компоненты СВУ и направил в Киев фото и видео дислокации позиций двух ЗРК С-300 с указанием их координат.

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обращении с взрывчатыми веществами и государственной измене, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Фигурант дела дал признательные показания. Он заключен под стражу.