Муцениеце раскрыла детали третьей беременности: "Прекрасный повод побольше полежать и поесть!"

Агата Муцениеце 25 августа вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал аккордеонист-виртуоз, музыкант Петр Дранга. Влюбленные сыграли свадьбу в кругу самых близких. Говорят, пара потратила на торжество несколько миллионов рублей. Интересно, что актриса предстала перед гостями в наряде, который максимально не привлекал внимание к ее изменившейся фигуре.

Артист сделал предложение актрисе еще в мае. Вскоре после этого Агата перестала скрывать третью беременность, слухи о которой до этого ходили на протяжении нескольких недель. Очевидно, артистка легко переживает интересное положение, потому что ведет активный образ жизни и даже выходит в свет.

В своем официальном телеграм-канале Муцениеце, которой уже скоро рожать, рассказала, что поправилась пока на 12 килограммов. "На спорт у меня сил нет, хотя честно пыталась заниматься первые месяцы, с разрешения врача даже бегала", - сообщила актриса.

Она также рассказала, что не соблюдает никаких специальных диет, потому что "опять же лень". Зато позволяет себе все, что хочется. Например, в первом триместре Муцениеце тянуло на мясо, причем даже сырое. Но "самый большой жор" пришелся на второй триместр. Тогда Агата уплетала все подряд: пасту, торты, печенье...

Актриса заявила, что и дальше намерена делать что хочется и действовать по ощущениям. "В конце концов, не так часто мы ходим беременные и есть такой прекрасный повод побольше полежать и поесть!" - заключила Муцениеце.