В США заявили о готовности армии к вторжению в Венесуэлу

Собранных в Пуэрто-Рико американских сил достаточно для захвата и удержания ключевых стратегических объектов на территории Венесуэлы, таких как порты и аэродромы. Войска США готовы к началу операции по захвату, пишет газета Washington Examiner со ссылкой на военных аналитиков.

Президент США Дональд Трамп обвиняет Каракас в неэффективном противодействии наркокартелям. Планируемая операция объясняется борьбой с наркотрафиком. Пентагон не особо скрывает подготовку к вторжению: по данным Военного министерства США, во время учений у берегов Виргинских островов отрабатывали десантную операцию и взятие аэродрома под контроль.

Лидер Веннесуэлы Николас Мадуро ранее заявил, что республика подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Трамп же заверяет, что Вашингтон не ведет речь о свержении правительства в Каракасе, передает ТАСС.