Пьяный водитель вылетел в Фонтанку и убил пассажирку

В Санкт-Петербурге автомобиль Porsche Cayenne пробил ограждение и вылетел в реку Фонтанку.

ДТП произошло 3 октября около 06:00 на улице Чайковского. Пьяный 33-летний водитель разогнался на автомобиле, пробил ограждение и вылетел в реку, сообщили в питерской полиции.

Водителю удалось выбраться и попросить помощи у охраны Михайловского замка. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. От медосвидетельствования он отказался.

Пассажирка осталась в салоне и погибла. Ее личность пока не установлена.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека". Владельцу Porsche грозит до 12 лет колонии.

Как сообщает telegram-канал SHOT, 33-летний водитель купил автомобиль три года назад и к сегодняшнему дню нахватал более 80 штрафов.