Аллегрова рассказала про отношения с Крутым: "Подходим мы друг другу, что делать"

Ирина Аллегрова представила новую песню и клип к ней, которая называется "У окна". Музыкальную композицию написал для прославленной артистки композитор, продюсер Игорь Крутой. С ним певицу связывают многие годы совместного творчества и крепкой дружбы.

"Подходим мы друг другу, что делать. Дело в том, что существует творческая влюбленность. Она немножко другая, как дружба. Вот когда он на сцене, я его люблю! Если не будет этой искры в глазах между автором и исполнителем, а особенно между композитором и певицей, ничего не получится. У меня она была и есть", - рассказала об отношениях с Крутым Аллегрова.

Певица хоть и приостановила свою концертную деятельность, однако продолжает записывать новые песни, а минувшим летом и вовсе вышла на сцену фестиваля "Новая волна", который прошел в Казани. Ирина Аллегрова появилась на музыкальном мероприятии по просьбе организатора Игоря Крутого. Артистка все так же блистательно выступает и великолепно выглядит.

"Сейчас очень много чем пользуются, что-то делают, куда-то колют во все места. Я не противница всего этого, но… Лично для себя считаю, что меня с безумной любовью сотворили мои родители. И, конечно же, Господь Бог. За что я безумно благодарна", - заявила артистка Starhit.