Таможенники и пограничники США занялись обустройством границы Армении

Обустройством границы Армении займутся сотрудники службы таможенной и пограничной безопасности США. Группа специалистов прибыла в Ереван для работы с Пограничной службой республики.

В американском посольстве в Армении сообщили, что группа выявит области для улучшения посредством "Процесса анализа пробелов и возможностей". Этот метод, как утверждают в дипмиссии, успешно применен в других странах.

В сообщении отмечается, что это первый шаг в реализации армяно-американского партнерства "Перекресток мира". Меморандум о взаимопонимании подписали 8 августа в Белом доме президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает "Интерфакс". В тот же день президенты США и Азербайджана с премьером Армении подписали декларацию о работе над проектом "Дорога Трампа к международному миру и процветанию" на армянской территории.