Российского миллиардера задержали по подозрению в убийстве

В Москве задержан миллиардер Ибрагим Сулейманов. Это произошло еще в ночь на 2 октября, но известно стало только сейчас.

По данным телеграм-канала "База", Сулейманова подозревают в убийстве. Речь идет о событиях прошлых лет. Телеграм-канал 112 со ссылкой на свои источники пишет, что миллиардера подозревают в организации убийства в 2004 главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству — Георгия Таля. Два дня назад исполнителя преступления задержали через 21 год после убийства, говорят источники.

По данным из открытых источников, Ибрагим Сулейманов уже имеет судимость. В 2007 году миллиардера и его партнера Татевоса Суринова обвиняли в мошенничестве и легализации денежных средств. Ущерб составил более 4,5 млн долларов.

Оба получили 10 лет лишения свободы. В 2015 году Сулейманов вышел по УДО.