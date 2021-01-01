"Большую глину" сменила гигантская садовая лопатка

На Болотной набережной у здания Дома культуры "ГЭС-2" установили скульптуру "Садовая лопатка". Она сменила скандальный монумент "Большая глина" Урса Фишера.

Автор "Садовой лопатки" — известный скульптор Клас Олденбург. Скульптура была создана еще в начале "нулевых" годах, ранее она выставлялась в Нью-Йорке. Среди других известных работ Олденбурга — гигантский рожок мороженого, бельевая прищепка, волан для бадминтона и английская булавка.

"Большая глина" появилась на Болотной набережной в 2021 году. В июле 2025-го ее демонтировали и перенесли во двор офиса одной из российских компаний.