Венгрия отказалась разделять судьбу Украины

Венгрия не хочет разделить судьбу Украины. Народ Венгрии не готов умирать за интересы Киева, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Орбан подчеркнул: если Украину примут в ЕС, то европейские страны окажутся в состоянии войны с Россией. Но венгры не хотят умирать за Украину. Главным приоритетом венгерского правительства остается защита интересов и жизней своих граждан, подчеркнул венгерский политик.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт не позволит ЕС открыть основные главы переговоров с Киевом о вступлении в союз. Венгрия не допустит поспешного присоединения Украины к сообществу, приводит слова Сийярто ТАСС.