Евгению Добровольскую сжигал рак, но она продолжала работать до последнего

Евгения Добровольская скончалась 10 января. Известной актрисе было 60 лет. Она больше года боролась с раком.

Одной из последних ее киноработ была роль в фильме Егора Кончаловского "Авиатор". Лента снята по роману писателя Евгения Водолазкина. Вместе с Евгенией Добровольской в картине заняты такие известные артисты как Константин Хабенский, Евгений Стычкин, Ирина Пегова, Игорь Миркурбанов и многие другие.

"Женю предложила наша кастинг-директор — на жену профессора Воронина. Она уже к тому времени сильно болела… Но пришла, мы ее утвердили", - рассказал Егор Кончаловский.

Он вспомнил, что Евгения Добровольская добросовестно выполнила свою работу и незаметно ушла. Режиссер еле успел с ней попрощаться.

"Закончили работу. Спрашиваю, а где Женя? Оказалось, она уже тихонько ушла с площадки. Я побежал к ее трейлеру, застал, попрощался. У меня тогда мелькнула мысль, увижу ли я ее еще. Так случилось, что не увидел. Очень грустно", - признался режиссер Starhit.

Напомним, о своем печальном диагнозе Евгения Добровольская предпочитала никому не рассказывать. О ее страшном недуге знали только самые близкие. После прощания и отпевания прославленную актрису похоронили на Троекуровском кладбище.