На "Госуслугах" появилась опция пожаловаться на подключение к Интернету

Россияне могут сообщить о проблемах с подключением интернета в многоквартирном доме через портал "Госуслуги".

На сервисе появится новая форма, через которую можно оставить свое обращение, прикрепить документы, относящиеся к проблеме - заявления, переписку с управляющей компанией, ответы ведомств. Минцифры изучит заявку и перенаправит ее в органы прокуратуры.

Срок рассмотрения обращения составит до 30 дней. Следить за тем, как меняется статус заявления, пользователи смогут в личном кабинете на "Госуслугах", передает РИА Новости.

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон о беспрепятственном доступе провайдеров в многоквартирные дома. Мера была принята для того, что граждане сами могли выбирать поставщика услуг связи.