Президента КХЛ Морозова внесли в базу "Миротворца"

Украинский ресурс "Миротворец" внес в базу данных президента Континентальной хоккейной лиги Алексея Морозова. По версии украинских нацистов, чемпион Олимпиад и мировых первенств покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, Морозов публично поддерживает специальную военную операцию.

Морозов занимает пост президента КХЛ с февраля 2020 года. Хоккеист начинал профессиональную карьеру в сезоне 1993/94 гг. После пяти сезонов в России он отправился в американскую Национальную хоккейную лигу, где на протяжении семи сезонов выступал за "Питтсбург". В Россию спортсмен вернулся в 2004 году.

Морозов выступал за казанский "Ак Барс", московский ЦСКА и сборную России. Хоккеист - двукратный обладатель Кубка Гагарина, трехкратный чемпион России, победитель Кубка европейских чемпионов. Морозов является серебряным призером Олимпиады 1998 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009), награжден орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, отмечен благодарностью президента России, передает ТАСС.