Принц Уильям официально рассказал о раке Кейт Миддлтон: есть рецидив или нет

Недавно Кейт Миддлтон вышла в свет, представ в новом образе. Будущая британская королева осветлила волосы и стала почти блондинкой. Однако общественности почему-то "посвежевший" вид принцессы Кэтрин не понравился. Особенно возмутили комментаторов в Сети как раз ее волосы. Многие интернет-пользователи сочли, что Кейт Миддлтон воспользовалась специальной системой, чтобы грива, которая является ее чуть ли не визитной карточкой, выглядела еще гуще и пышнее.

То обстоятельство, что принцесса Уэльская могла воспользоваться париком, породило слухи о рецидиве у нее рака. К этому добавились разговоры, что Кейт выглядит болезненно худой. В результате поднялась шумиха в Сети.

Кейт Миддлтон, вероятно, зорко следит за всеми касающимися ее публикациями, поэтому в оперативно подкорректировала свой образ. Для последующих своих выходов на публику супруга принца Уильяма уже как будто бы не использовала специальную систему для волос да и словно бы чуть затемнила шевелюру.

А в одном из новых эпизодов сериала Юджина Леви "Неохотный путешественник" принц Уильям успокоил общественность, официально заявив, что Кейт Миддлтон находится в ремиссии. Более-менее обстоят дела и с отцом Уильяма, королем Карлом III, которому тоже диагностировали рак.

"Я очень горжусь своей женой и отцом за то, как они справились со всем, что происходило. Моими детьми я тоже горжусь, они справились со всеми трудностями блестяще", - заявил Уильям.

Он дал понять, что у них "открытая семья", поэтому сыновья , принцы Джордж и Луи, и дочь Шарлотта, были прекрасно осведомлены о смертельно опасном заболевании матери. "Мы стараемся дать им ощущение безопасности и стабильности. В нашей семье принято открыто говорить о том, что нас беспокоит или тревожит, но никогда не знаешь, какие это может иметь последствия. Поэтому важно быть рядом друг с другом и постоянно уверять детей, что всё в порядке", - заключил муж Кейт Миддлтон.