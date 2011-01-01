Собянин сообщил об открытии нового здания школы "Интеграл"

В районе Филёвский Парк сегодня открылось новое здание школы "Интеграл". Здесь будут классы с 1 по 8. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max, помимо кабинетов, там есть исследовательские лаборатории, IT-полигон, спортивный зал и не только.

Светлая, просторная и самое главное - современная. Строительство нового четырехэтажного учебного корпуса "Интеграл" на западе столицы завершено. Учителя, как настоящие кинозвезды и профессионалы, идут по красной дорожке. Говорят, что получили отличный подарок в преддверии праздника.

"Современные кабинеты, очень много возможностей технических, прекрасные лаборатории, прекрасные IT полигоны, чудесные лаборатории робототехники, иностранных языков, китайского языка, английского языка. В общем все есть условия для того, чтобы наши ребята развивались, росли ввысь, чтобы получали образование, причем не просто получали образование, а с огромным удовольствием", - рассказала Алёна Парамонова, учитель английского языка школы "Интеграл".

Новое здание было построено за счёт средств адресной инвестиционной программы города. Учебное заведение рассчитано на 375 мест для школьников с первого по восьмой класс. Здесь созданы самые лучшие условия для тех, кто получает образование.

За счет использования модульной мебели в учебных классах сразу после обычного урока можно будет провести занятия в ином формате. Места для полета фантазии и творчества неограниченно. Например, на IT полигоне ученикам предстоит не только думать, но и мастерить.

"Данный полигон предоставляет возможности познакомить с беспилотниками, с управлением беспилотным, автоматизированными беспилотными полётами. Познакомиться с робототехникой, познакомиться с программированием, обязательно с моделированием, у нас есть и 3D сканеры и 3D принтеры. То есть все особенности технологического процесса мы можем им продемонстрировать и познакомить с основами", - рассказал Никита Аверьеков. Учитель информатики, труда и робототехники школы "Интеграл".

Конечно при организации учебного процесса не забыли и про занятия спортом. Устройство зала позволяет проводить несколько уроков одновременно.

"У нас большой здесь спортивный зал, который формируется из двух залов. То есть его можно отделить перегородкой, проводить параллельно занятия физической культурой. Будут проводиться занятия по футболу, волейболу, баскетболу, танцам", - отметил Владимир Лубский, директор школы "Интеграл".

Находить нужные кабинеты и помещения поможет навигация. Уникальной особенностью новой школы является многофункциональное пространство на первом этаже, украшенное математическими формулами и макетами семи планет Солнечной системы. Территорию вокруг здания обустроили. Там появились беговые дорожки, площадки для прыжков в длину, баскетбола, мини-футбола, и ГТО. Начиная с 2011 года в Москве был построен 691 объект образования, включая 474 детских сада и 217 школ. В этом году свои двери для учащихся должны открыть порядка 50 объектов образования.