В Москве ко Дню учителя запланирована обширная программа

Концерты, мастер-классы и творческие встречи подготовили в Москве ко Дню учителя, который будет отмечаться в это воскресенье. Мероприятия пройдут во всех округах столицы.

Отмечать праздник начали уже сегодня. Так, утром в некоторых школах педагогов встречали красными ковровыми дорожками. Учителя - словно звезды кино - под аплодисменты и веселые крики своих учеников прошли в здание школы. Атмосферу дополняли цветы, шары и яркие праздничные плакаты.

"Это достаточно и весело, и почетно, ощущение того, что ты причастен к чему-то такому большому и важному, и очень приятно - труд учителя он ценится, и даже вот такими мелочами подчеркивается значимость этого труда", - отметила Анна Прядкина, преподаватель русского языка, литературы и изобразительного искусства государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Москвы "Шуваловская школа №1448".

"В городе созданы очень хорошие условия для учителей, учителя чувствуют себя достойно, что касается и заработной платы, и условий, и отношения первых лиц города к учителям, школе, я думаю, что поэтому профессия сохраняет свой престиж", - рассказала Ольга Дмитриева, директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Москвы "Шуваловская школа №1448".