Похитить девочку в Балашихе пытался 39-летний приезжий из Кургана

Полицейские задержали мужчину, который в минувшую среду пытался похитить 8-летнюю девочку в Балашихе. Им оказался 39-летний приезжий из Кургана.

Момент происшествия попал на камеры наблюдения. Видно, как мужчина берёт ребёнка за руку и пытается куда-то увести, но девочка отказывается. В какой-то момент это заметил прохожий и вмешался в ситуацию. Только благодаря этому ребёнка удалось защитить.

Подозреваемого уже доставили в отдел Следственного комитета по Московской области. Его действия подпадают под уголовную статью.