Мужчины увезли сейф с 10 млн рублей на садовой тачке в Мытищах

10 миллионов в садовой тачке. Сегодня полиция задержала троих мужчин, которые украли сейф в Мытищах. Злоумышленники в масках проникли в офис через окно. В одном из кабинетов они обнаружили сейф. Решили его вскрыть. Но дверца не поддалась. Тогда похитители вытащили железный ящик на улицу. И вывезли его на садовой тачке.

Позднее дверцу они всё-таки вскрыли и забрали из сейфа более 10 миллионов рублей. Мужчин задержали в Петербурге. Неудачливыми грабителями оказались ранее судимые местные жители.

"Соучастники могут быть причастны к аналогичным преступлениям, совершенными в городах Видное и Красногорск. Сумма ущерба составила два миллиона рублей. Следователями территориальных подразделений полиции возбуждены уголовные дела. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.