В Историческом музее стартовала реставрация двух масштабных полотен

Редкая возможность! В Историческом музее начали реставрировать два масштабных полотна - прямо на глазах у публики. Можно увидеть, как на потемневших от времени картинах, висящих под потолком, проявляются детали и цвет. Обычно шедевры перевозят в мастерские, но на этот раз решили пойти на эксперимент.

Сантиметр за сантиметром, картина обретает второе дыхание. Работа реставраторов ювелирная - от вековой пыли предстоит очистить два пятиметровых полотна. Уже сейчас видны первые результаты.

Семирадский писал сочно и смело - сейчас пришло время обновить эти краски. Реставраторы начали с масштабного полотна — "Тризна дружинников Святослава". Здесь художник показал суровые языческие обряды Древней Руси — ещё до принятия христианства. А следом специалисты возьмутся за вторую картину — "Похороны руса в Булгаре".

"Через буквально мгновение эта ладья запылает. Остатки этих предметов будут засыпаны землей, образуется курган, вот эти предметы из курганов – с мест захоронений первых русов, варягов – мечи, топоры", - рассказал Алексей Левыкин, генеральный директор Государственного исторического музея.

Все это реальные предметы, которым больше тысячи лет. Вместе с картинами они создают эффект погружения в историю. Оба полотна граф Уваров, основатель музея, заказал специально к его открытию. И с 1880-х годов они здесь. Художник детально воссоздавал обряды по запискам средневековых писателей, свидетелей тех событий. Со временем картины сильно потемнели, и многие детали просто скрылись под слоем пыли.

Многое заиграло давно забытыми красками. За этим волшебством обновления может наблюдать любой желающий. Всё происходит не в тихой мастерской, а прямо в музейном зале, на глазах у публики.