С сегодняшнего дня в Москве расширилась зона платной парковки. Она появилась почти по 190 новым адресам.

В частности, это районы Басманный, Сокол, Ховрино, Хорошёвский, Бутырский, Выхино-Жулебино, Кузьминки, а также Лефортово, Марьино, Люблино, Кунцево и Очаково-Матвеевское. Все адреса согласованы с местными муниципальными депутатами.

Благодаря этим изменениям ещё больше москвичей получили бесплатную парковку возле дома. Надо только оформить резидентное разрешение. Для всех остальных тариф составит от 40 до 80 рублей в час.