41 человек погиб из-за суррогатного алкоголя в Ленобласти

Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленинградской области выросло до 41.

За последние несколько дней зафиксированы смерти еще восьми человек. Информация по погибшим ежедневно обновляется, так как поступают новые данные из разных районов области, сообщил источник РИА Новости.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Сланцевском районе Ленинградской области в сентябре. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".

Задержаны 14 человек, изъято свыше 1300 литров суррогатного алкоголя. Арестован 78-летний продавец суррогатного спиртного.