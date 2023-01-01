Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница стали родителями и показали фото малыша

Фигуристка Алена Косторная родила сына мужу, фигуристу Георгию Кунице. Радостной новостью спортсменка поделилась в своем официальном телеграм-канале. Новоиспеченная мамочка опубликовала фотографию новорожденного малыша и написала: "Welcome mini-Kunitsa". Однако как назвали мальчика, Алена пока не сообщила.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В комментариях многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Отметим, что Косторная и Куница не скрывали пол ребенка. Более того, влюбленные закатили грандиозную гендер-пати - праздник по случаю узнавания пола будущего ребенка. Такие мероприятия в последнее время пользуются бешеной популярностью как у знаменитостей по всему миру, так и у обычных людей.

Напомним, Алена Косторная начинала карьеру в фигурном катании в качестве "одиночницы". Однако затем спортсменка перешла в парное катание. Ее партнером стал Георгий Куница. Отношения в паре из рабочих быстро перешли в личные. Уже в 2023 году фигуристы поженились.