ВСУ атаковали один из крупнейших в России НПЗ в Орске

Украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" в Орске. Противник использовал дроны-камикадзе Ан-196 "Лютый".

"Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области - один из крупнейших в стране. Предприятие перерабатывает более 6 миллионов тонн нефти в год. Его продукция - бензин, дизель, авиационный керосин, мазут, битум и смазочные масла. Завод расположен почти в 1400 километрах от границы с Украиной и примерно в 165 километрах от границы с Казахстаном.

Воздушную тревогу объявил мэр Орска Артем Воробьев. Он написал в Telegram, что работает ПВО. По предварительным данным, в черте города упали как минимум два беспилотника. Возгораний не возникло, пострадавших нет.