Гордон одной фразой поставила на место задравшую нос Брухунову: вот что она сказала

Недавно на Татьяну Брухунову, жену Евгения Петросяна, ополчились из-за её слов про женские сумки, точнее, про подделки брендовых аксессуаров.

"Понятно, что сумка за два миллиона рублей не каждому под силу - это очевидно", - заявила в начале года Брухунова.

Только ленивый не напомнил Татьяне, что без обеспеченного мужа она в жизни бы не смогла купить настоящей брендовой вещи. Вот и обычным женщинам они не по плечу, точнее, не по карману. Поэтому некоторые выбирают реплики, другими словами, копии.

"Когда мне, ничего не сделавший человек, не заслуживший никакого авторитета, рассказывает, что мне, мол, стыдно носить реплику, мне хочется сказать: "А ты кто? А с какой стати ты нам, российским женщинам, рассказываешь?" Если у наших девчонок нету двух мульонов, как у Брухуновой, на сумку, то они имеют полное право, вот я им как юрист даю такое право, покупать подделку, реплику, самим шить что-то похожее", - возмутилась в эфире "ТВ Центра" юрист Екатерина Гордон.

Татьяну Брухунову часто критикуют и за её внешний вид. У неё сплошь дорогущие наряды. Но чаще всего, по словам подписчиков, жена Петросяна выглядит смешно и нелепо.

"Она просто, действительно, на мой взгляд, - образ комичный и юмористический. Потому что она не выглядит стильно, непонятны её заслуги и достижения. И конечно, раздражает агрессивная, безапелляционная её позиция. Особенно по поводу того, что должны носить русские женщины", - заявляет Гордон.

Брухунова же в ответ говорит, что её недоброжелатели просто не разбираются в моде и, вообще, ей завидуют.

По материалам программы "10 самых" на канале "ТВ Центр".