Две жены сбежали, с дочерью не общается: как Виталий Гогунский стал врагом №1 всех женщин

Виталий Гогунский прославился ролью туповатого спортсмена Кузи в сериале "Универ". Все понимали, что это только образ. Но после недавних выступлений Гогунского, некоторые задумались: "Может, актёр-то недалеко ушёл от своего Кузи?"

Так чего наговорил Виталий в своих интервью? Во-первых, он заявил, что его женщина никогда не должна находиться рядом с ним в плохом настроении.

"У тебя плохое настроение? Иди в сад сразу - резко, жёстко. Женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении", - заявил в одном из интервью Гогунский.

Женщины, естественно, напали на актёра. Что, мол, ещё при нём нельзя делать? Плакать? Злиться? Грустить? Но Кузя не замолчал и продолжил. Так он заявил, что не хочет видеть рядом женщину в определённые дни месяца. Что она должна изолироваться в отдельную комнату и там переждать этот период.

Гогунский стал врагом номер один всех феминисток, да и не феминисток тоже. Не просто же так у него не получается создать крепкую семью. Два брака - два развода. Наверное, не в том настроении жёны перед ним ходили. Вторая бывшая жена актёра, Ирина Маирко, даже обвинила его в домашнем насилии. А ещё Виталий Гогунский не платит алименты на их дочь. Объясняет это тем, что оставил ей с бывшей женой квартиру после развода стоимостью 20 миллионов рублей. Вот и хватит с них.

"Ну, на самом деле Гогунский зазвездился не своими ролями, а тем, что он начал нести какую-то чушь о том, что женщина ниже мужчины, что она должна быть босая, беременная и на кухне, что у неё должно быть хорошее настроение, если нет, то пусть идёт в сад. Вот в результате его послали в сад и его жена, и его дочка", - говорит писательница Мария Арбатова.

С дочкой актёр давно не общается. Говорит, она первая должна проявить интерес. Но дочке папа уже неинтересен, как и его деньги. Милана Гогунская, сейчас она выступает под псевдонимом Милана Стар, - сегодня восходящая молодая звезда. У неё свой канал с миллионами подписчиков, благодаря которому девушка очень неплохо зарабатывает.

Ну а женоненавистнику Гогунскому все желают быть всегда в хорошем настроении. Только лучше одному.

По материалам программы "10 самых" на канале "ТВ Центр".