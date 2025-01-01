Лучше молчать, чем говорить: эти звезды ляпнули чудовищную глупость, но им все сошло с рук

Оксана Акиньшина назвала феминизм проблемой некрасивых женщин. Певец Алексей Чумаков рассказал, что выбрал себе жену по принципу "вдул бы – не вдул". Илья Авербух заявил, что "15 лет – это уже женщина". Брякнуть нечто глупое или невероятно пошлое может каждый. Но чем это заканчивается для людей знаменитых?

Алексей Чумаков

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук вместе уже 17 лет. Из них 12 - в официальном браке. Всегда появляются на людях вместе. Шутят и понимают друг друга с полуслова. Пара считается образцовой. Неудивительно, что в одном из интервью у Алексея поинтересовались: а как он выбрал именно Юлю среди других женщин? И тут, как говорится, Остапа понесло.

"Красивая, яркая, живая, секси. Я бы как бы "да". И у меня тогда были критерии - "да" или "нет". Да, вдул бы или не вдул", - говорил он.

После таких слов на Чумакова обрушилось цунами критики. Его обвинили в неуважении к женщине. Многие и вовсе поспешили назвать певца тираном и абьюзером.

"Я не представляю, чтобы великий Магомаев или великий Кобзон, или великий Лещенко мог бы позволить себе такое высказывание. Но если он так говорит, то, значит, что можно ожидать от него вообще в дальнейшем? И можно ли подрастающему поколению слушать его музыку?", - говорит журналист Денис Сорокин.

Сами супруги позже объяснили, что всё это была шутка. А так Алексей белый и пушистый.

"Я просто с Лёшей много пересекалась в своей жизни. У него жёсткий юмор, и он им сыпет постоянно. Может, просто не думал он об этом, как это обернётся. Или, как всегда, просто юморил, и всё. Ну у него такой юмор, это правда", - оправдывает Чумакова певица Надежда Ручка.

Ковальчук и Чумаков позже даже выложили шуточный ролик, где Юля прислуживает мужу за столом и называет его господином. Но люди не оценили такой юмор, и Чумакову досталось ещё больше.

"Слушайте, я не знаю, как Юля с ним живёт. Я считаю, что Юле нужно ставить памятник при жизни, потому что Лёша - это своенравный тип, мажористый тип, что тоже повлияло на то, что он вообще что-то брякнул. То есть, грубо говоря, брякнул. Он не сказал, он брякнул", - пиар-директор возмущается Олеся Сазыкина.

Многие считают Алексея Чумакова высокомерным как к коллегам, так и по отношению к Юле Ковальчук. Но, кто близко знает певца, говорят, что на самом деле он отличный парень. А за любимую жену и дочек и вовсе всегда горой.

"Это настоящий мужчина. Это такой папа-папа. Это прямо муж-муж. Это семьянин-семьянин. Но такой, у него свои дела. Он с таким уважением... Он так любит. Господи, как он любит детей! Когда мы встретились с ним, он тоже был на гастролях. Я говорю: "Ты счастлив? Ты понимаешь, ты стал папой!" Он говорит: "Блин, да мне просто крышу снесло! Всё, у меня больше ничего на свете нет". Вот это любовь!, - уверена певица Оксана Казакова.

Но недаром говорят: "Чужая семья - потёмки". И ещё, что муж и жена - одна сатана. Если обоих супругов всё устраивает друг в друге, тогда и ради бога.

"Они просто, как говорится, нашли друг друга. Она - интересная девушка. И он - мужчина с такой харизмой и такой весельчак, я бы сказала, поэтому, мне кажется, её всё устраивает. Если бы её не устраивало, мне кажется, он бы не смел даже и говорить такое в её сторону", - считает певица, телеведущая Таша Белая.

К тому же, положа руку на сердце, в большинстве своём мужчины так и выбирают возлюбленную - по принципу, озвученному Чумаковым. Просто звучало это очень грубо, особенно публично и рядом же с матерью своих детей. Так что права рекламная мудрость: "Иногда лучше жевать, чем говорить".

Антон Макарский

Актёра и певца Антона Макарского тоже обвинили в абьюзе. И всего-то за то, что он запрещает жене пользоваться помадой. Мол, ему неприятно целовать накрашенные губы.

- Перед тем как выйти в студию, Антон попросил салфетку и стёр мне губы.

- А не надо красить моей жене губы в моё отсутствие!

"Вот Антон Макарский запретил жене красить губы. Ему нравятся такие скромные девушки, ненакрашенные губы, без силикона. Я считаю, что это нормально. А что? Я и сам не люблю вот этих раскрашенных кукол с силиконом везде, где только можно!" - говорит музыкант, бизнесмен Андрей Ковалев.

Узнав о том, что его обвинили в домашней тирании, Антон Макарский только посмеялся. Он-то считал, что в их семье всё наоборот и никакой он не абьюзер.

"Да вообще ни разу. Я на последние съёмки вышел вот так с Викиной босоножкой, где каблук вот так торчал. С намёком на то, что я, скорее, каблук, чем абьюзер, чем, собственно, горжусь. Иногда я прямо каблук стопроцентный. Но это неплохо, я люблю свою жену, мне нравится, когда ей хорошо", - говорит Антон Макарский.

Вообще, Макарские - образцово-показательная семья. Они женаты более 20 лет, воспитывают двоих детей. Ни в каких скандалах и адюльтерах замешаны не были. Антон признаётся, он очень ревнивый, и жена об этом знает.

"Вот это чувство несправедливости к тому, что Вика уделяет кому-то, какому-то мужчине в компании, где я есть, больше внимания, чем собственному мужу, это прямо иногда вымораживает сильно. Естественно, начинаешь вклиниваться в разговор, глупо шутить. Что-то там... Э-ге-гей... На себя внимание переключать", – говорит Макарский.

В семье Макарских царит патриархат. Но Вика совершенно не против. Наоборот, говорит, что это правильно.

"Во всём поддерживать мужа, хвалить. Вот так, знаете, как один поэт написал: "Хвалите бабы мужиков / Мужик за похвалу / Достанет месяц с облаков / И пыль сметёт в углу"", - рассказывает сама Виктория Макарский.

Правда, пришла Виктория к этому не сразу. В молодости, по её словам, они с Антоном ссорились и спорили постоянно.

"В начале наших отношений мы первый год жили вообще как кошка с собакой. Мы ссорились постоянно из-за всего. У нас с Антоном абсолютно разные вкусы во всём, вот во всём. Нет ничего такого, чтобы нравилось... Если это нравится мне, это не нравится Антону, и наоборот", - говорит Макарская.

Но теперь они стали старше, мудрее, уступчивее. А помада? "Ну не нравится мужу, не буду красить губы", - считает Виктория Макарская. Гораздо важнее другое, что они любят друг друга.

Илья Авербух

Отличился и Илья Авербух. Известно, что его жена Лиза Арзамасова младше его на 21 год. А познакомились они, когда ей вовсе было 15. Лиза участвовала в ледовом шоу Ильи Авербуха.

"Я считал, что Лиза прекрасная. Она действительно очень артистичная и у неё горящие глаза. Но она так юна, что я просто не понимал, как выстраивать танцы. Потому что у нас в танцах очень много тактильности, в танцах много чувств. И так мы познакомились с Лизой. У нас, конечно, не было никаких отношений", - говорит Илья Авербух.

Отношений не было. А вот мысли об этом, возможно, уже и были у 37-летнего на тот момент Авербуха. По крайней мере в одном из интервью он сказал о 15-летней Лизе так: "Ну какой ребёнок в 15 лет? Это женщина, у неё всё было".

"Илья Авербух - это как раз тот самый человек, которому, наверное, не очень повезло с точки зрения коммуникации. Поэтому он сказал абсолютно не то, что хотел сказать. И он подразумевал именно то, что Лиза была уже опытная. Потому что она была уже к 15 годам артисткой, которую знала вся страна. И, естественно, она уже очень многое повидала и почувствовала", - говорит радиоведущий Дмитрий Морозов.

После этой фразы Авербуха просто смешали с негативом. Его обвинили чуть ли не в растлении малолетней. Фигуристу в срочном порядке пришлось извиняться и оправдываться.

"Хотел сказать о личностной сформированности Лизы на тот момент. Что в свои 15 лет она была уже интересной, самостоятельной, красивой, умела много работать, трудиться, ставить цели. Именно так я должен был отвечать", - оправдывался Авербух.

Стоит добавить, что Авербух и Арзамасова поженились, когда Лизе было уже всё-таки 25 лет. Сейчас в их семье растут двое общих детей: сын Лев и дочка Лея. И недовольства этим союзом ни один из супругов не выражает.

"Вспоминаю, какое, в общем, такое разное мнение вызвал наш брак у людей. Но я всем благодарен. И тем, кто говорит: "Главное, чтобы была любовь". И всем тем, кто просто выплёскивает свой условный негатив. Пусть им легче становится. Это тоже такая позитивная история. Мы помогли человеку выдохнуть, и кому-то другому он улыбнётся, и слава богу", - говорит Илья.

Миа Бойка

Ещё один скандал в публичном пространстве. Певица Миа Бойка отчитала юную поклонницу за то, что она квадробер. Квадроберы - это те, кто подражает внешности и повадкам животных.

-Ты тут у нас котёнок или ты квадробер?

-Квадробер.

-Кто-нибудь ещё это поддерживает из вас?

Люди разделились на два противоречивых лагеря. Одни были на стороне девочки. Мол, зачем певица её публично опозорила? Другие встали на защиту Мии Бойки. Ведь она была очень корректна с девочкой. А квадроберы - это действительно довольно странное молодёжное течение.

"Хочу всё-таки высказаться в поддержку Мии Бойки. Потому что ничего такого противозаконного она не сделала в отношении той девочки. Она пошутила. Ну, конечно, люди восприняли эту шутку не так, как должны были. И пошёл хайп, например, не в ту сторону, в какую должен был пойти. То есть вместо того, чтобы, наоборот, осудить движение квадроберства, которое позже всё-таки и осудили, они начали осуждать бедную, несчастную Мию Бойко", - уверен радиоведущий Дмитрий Морозов.

Сама Миа, в отличие от многих героев нашей программы, считает себя правой и извиняться ни за что не стала. А что касается квадроберов, то пик их популярности уже прошёл. Так что в чём-то певица была и права.

Никита Кологривый

Никита Кологривый явно считает себя актёром номер один в российском кинематографе. А вот зрители считают его скандалистом номер один. Ещё свежо предание, когда Кологривый, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил дебош в баре Новосибирска. Начал приставать к официантке, устроил драку с барменом, крушил мебель.

"Он считал, что ему никто не может отказать, настолько он популярный. Ведь это был пик его известности после съёмок в сериале "Слово пацана". Он стал толкаться, драться, отталкивать людей. И более того, он укусил официантку за ногу. Но я считаю, что Никита Кологривый всё-таки не талантливый актёр, а больше шоумен, который будет привлекать внимание какими-то эксцентричными выходками", - объясняет журналист Алексей Бегешев.

За то своё поведение Никита Кологривый получил семь суток ареста. Говорил, что раскаивается. Но главный враг актёра, похоже, не его руки, которые он распускал, а его язык. Так Никита не раз проходился по своим коллегам. Обзывал их бездарями и лицемерами. Досталось и советским артистам. На голубом глазу Кологривый заявил, что считает себя лучшим актёром, нежели Александр Абдулов и Иннокентий Смоктуновский!

"Я отношусь к этому с иронией. Как можно по-другому относиться к человеку, который сейчас пока занимает свою, в общем-то, небольшую нишу? И Абдулов, и тем более Смоктуновский сыграли всю русскую классику. Так что о чём тут можно говорить?" - говорит актер Михаил Богдасаров.

Удивительно, но на карьере скандальные опусы Кологривого пока никак не отражаются. Только в 2025 году он снялся в 14 фильмах.

"Ну в нём, безусловно, есть талантливость, в нём, безусловно, есть узнаваемость. Он народный герой, такой Иван-дурак. Поэтому он всё больше и больше становится популярным. И он, кстати говоря, этим пользуется", - говорит Богдасаров.

Ну любят у нас прощать артистов и закрывать глаза на их недостатки, когда на экране он хорош. Никита, чего уж там, хорош. Но до Смоктуновского ему, конечно, всё же как до Луны.

Гуф

Гуф, он же Алексей Долматов, назвал свою бывшую жену тварью. Рэпер был женат всего два года на модели Юлии Королёвой. Развод, по его словам, произошёл из-за измены жены. Похоже, это до сих пор мучает рэпера.

Так в недавнем интервью, когда его спросили про Королёву, он ответил: "Она испортила мне жизнь. Тварь! Ненавижу её!"

Многие поклонники рэпера осудили его за такие слова. Ведь у бывших супругов есть дочка. Она подрастёт и сможет прочитать, как её папа когда-то отзывался о маме. Недаром говорится: что написано пером, не вырубишь и топором. Соцсети всё помнят.

"Ни в коем случае нельзя халатно относиться к тому, что ты пишешь в своих соцсетях. Потому что за тобой идёт публика. Очень много людей, которые либо просто на тебя смотрят и наблюдают, а кто-то, наоборот, берёт с тебя пример конкретно уже, а не просто наблюдает. Поэтому нужно следить за тем, что ты пишешь, обязательно", - считает певица Юлия Савичева.

Увы, это не редкость среди звёзд, когда после развода бывшие супруги начинают поливать друг друга грязью. Например, футболист Павел Мамаев тоже недавно назвал свою бывшую жену Алану мерзким человеком и дьяволом.

"Наверное более мерзкого человека в своей жизни, как бы это грубо ни звучало, я не встречал", - заявил Мамаев.

"Не очень, мне кажется, мужской поступок вообще обсуждать прилюдно кого-то. Тем более человека, с которым ты провёл много времени, был женат, с которым у тебя дети. Мне кажется, что это не очень. Вообще, весь сор из избы выносить – неправильно", - заявляет певец Сергей Лазарев.

Сергей Лазарев

Впрочем, и правильного Сергея Лазарева однажды поймали на слове. Певец, кажется, во всём хорош. Красив, богат, любящий отец, а главное - поёт отлично. Но однажды поклонники заподозрили певца в пении под фонограмму.

Всё случилось на сборном концерте, где Сергей выступал почти последним. Было уже поздно, публика устала и уже не так ярко принимала певца. Когда фанаты позже упрекнули Лазарева в использовании фонограммы, певец ответил: "А зачем мне петь живьём, если никто не слушает?" Но такой ответ поклонников не устроил.

Позже Лазарев пытался объяснить, что он был уставший и просто так пошутил, но было поздно. Фразу запомнили. С тех пор Сергей старается взвешивать каждое своё слово, а петь только живьём.

Оксана Акиньшина

Свою порцию хейта получила и Оксана Акиньшина, когда заявила, что феминизм - это удел некрасивых женщин. Многие мужчины актрису, конечно, поддержали. Они почему-то действительно думают, что феминистки - это одинокие, некрасивые женщины, которые ненавидят мужчин.

На самом деле феминизм, уж напомним, - это борьба женщин за равные права не в мытье посуды, а на работе и в политике. То есть дело в элементарной справедливости. Так что внешность тут совсем ни при чём. Если бы той же красавице Акиньшиной за фильм стали платить в два раза меньше, чем мужчине-актёру, она явно заговорила бы по-другому.

"Мне кажется, это достаточно жёсткое высказывание. И такое вот деление опять же женского мира на красивых и на некрасивых. И очевидно, как мы догадываемся, Оксана себя причисляет к числу первых, красивых обязательно", - говорит писатель Анастасия Адарес.

Кстати, посмотрите на современных приверженец идей феминизма - сплошь красавицы. Так что погорячилась Оксана, погорячилась.

По материалам программы "10 самых..." на канале "ТВ Центр".