Объекты газодобычи горят под Полтавой после удара ВС России

Остановлена работа на объектах газодобычи Украины. После ночных ударов ВС России на месторождениях бушуют пожары.

Как сообщила в Telegram украинская энергокомпания ДТЭК со ссылкой на сервис NASA, наблюдаются пожары в районе Яблоновского отделения переработки газа в Полтавской области, Шебелинского газового месторождения и компрессорной станции в Харьковскойй области.

Ранее Минобороны отчиталось по ночным ударам по объектам врага. Как сообщили в военном ведомстве, удары наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Цели удара достигнуты.