Что стало с брошенной Табаковым ради Зудиной актрисой Крыловой и куда пропала его дочь

Актриса Людмила Крылова была первой женой народного артиста Олега Табакова. Они были вместе более 30 лет. Крылова родила Табакову сына Антона и дочь Александру. И если после развода артистов сын поддерживал отношения с Табаковым, то дочь - нет. Она не могла смириться с тем, что отец оставил семью и ушел к другой женщине, актрисе Марине Зудиной.

С тех пор прошло много лет. Недавно состоялись мероприятия, приуроченные к 90-летнему юбилею Олега Табакова. Людмила Крылова, действующая актриса театра "Современник", в них участия не принимала. Однако говорить о бывшем муже она все же согласилась.

"Я его очень любила. Что можно еще сказать? Как села ему на колени в 1956 году, так лет пять и просидела. Это я образно говорю. Мы постоянно были вместе", - констатировала Людмила Крылова.

Она отметила большой талант Олега Табакова. Именно поэтому, утверждает актриса, и "запала на него". "Его ранние спектакли "Вечно живые", "В поисках радости" меня поразили. До сих пор считаю, это его лучшие работы. Мы тогда были молоды, любили друг друга. Было замечательно", - высказалась 87-летняя артистка.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Зашла речь и о дочери Александре. Крылова опровергла информацию о том, будто та давно покинула Россию и находится за границей. По словам Крыловой, дочь живет в деревне под Костромой, передает "КП". "У нее там компания, друзья. Она любит те места. Я тоже постоянно езжу в Щелыково, там потрясающе", - сообщила актриса.

Людмила Крылова продолжает играть в театре, старается вести активный образ жизни. Так, каждый день проходит по десять тысяч шагов, передвигается на общественном транспорте, следит за питанием. "Никого не гноблю, никому не завидую, говорю только правду. Всегда!" - заявила Крылова.