На Солнце зафиксирована новая мощная вспышка класса М1.5, которая грозит обернуться значительным усилением магнитной бури на Земле.

По данным ученых, огромный выброс плазмы зарегистрирован в самом крупном из обнаруженных центров активности на поверхности звезды. Он расположен точно на линии нашей планеты. Таким образом существует вероятность, что корональное облако достигнет Земли и станет причиной серьёзных геомагнитных возмущений.

Это может произойти уже в ближайшее воскресенье. Впрочем, как отмечают специалисты, пока сохраняется шанс того, что плазма не сможет набрать необходимую для отрыва от Солнца скорость в 600 километров в секунду. Точный прогноз специалисты смогут дать в ближайшие часы.