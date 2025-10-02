Двое пострадавших при нападении на синагогу в Манчестере были застрелены полицией

Двое пострадавших в результате нападения на синагогу в Манчестере стали жертвами "дружественного огня" - в них стреляли полицейские. Об этом сообщило издание Financial Times. Один из раненых, по последним данным, скончался.

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию Большого Манчестера, накануне вечером на людей наехал автомобиль, а сотрудник службы безопасности у синагоги получил ножевое ранение. Подозреваемый в нападении, которого полиция опознала как 35-летнего Джихада Аль-Шамиэ, скончался после того, как был застрелен полицейскими.

Ранее сообщалось, что в результате нападения были убиты 53-летний Адриан Долби и 66-летний Мелвин Кравиц, оба из Крампсолла, штат Большой Манчестер. Еще три человека остаются в больнице с серьезными травмами.