Николь Кидман должна мужу более 10 миллионов из-за наркотиков

На днях стало известно о разводе голливудской актрисы Николь Кидман и кантри-певца Кита Урбана спустя 19 лет брака. Сообщается, что инициатором стала известная артистка. Именно Кидман подала документы в суд.

А теперь вскрылись сенсационные обстоятельства расставания. Дело в том, что за идеальной картинкой брака Кидман и Урбана стоит сложная история борьбы и взаимной поддержки.

Всего через несколько месяцев после свадьбы в 2006 году певец, который долгое время боролся с зависимостью от алкоголя и наркотиков, отправился на реабилитацию. Тогда Николь Кидман настояла на лечении и оказала мужу колоссальную поддержку. Позже Урбан не раз публично благодарил жену, заявляя, что именно ее преданность помогла ему справиться с недугом, и даже посвятил ей песню Thank you в знак признательности за спасение от возможной скорой смерти. Он говорил, что с Николь пережил "духовное пробуждение" и чувствовал себя заново рожденным.

Более того, сообщается, что будто бы для дополнительной мотивации Урбана Кидман придумала прописать в брачном договоре интересные условия: пункт, согласно которому в случае, если брак распадется из-за наркотиков, артист ничего не получает, а если же причина расставания другая, то актриса обязана выплачивать мужу по 600 тысяч долларов за каждый год его трезвой жизни.

Выходит, что после развода Кит Урбан может получить более десяти миллионов долларов, передает RadarOnline. Ведь, говорят, причиной расставания пары стала измена артиста. По слухам, певец закрутил интрижку с собственной гитаристкой.