Трамп приказал Пентагону начать операцию против Венесуэлы "по военным законам"

США участвуют в "немеждународном вооруженном конфликте" с конкретными террористическими организациями. Вашингтон достиг критической точки, и вынужден применять силу для самообороны и защиты других, приводит содержание принятого в Белом доме документа издание The Hill.

По данным газеты, администрация президента США Дональда Трампа обязала Пентагон начать операции против "венесуэльских наркокартелей", признанных в Штатах террористическими организациями, по законам вооруженного конфликта. Об этом сказано в уведомлении, которое получили представители Конгресса США.

Ранее в Каракасе выразили решительный протест в связи с вторжением боевых самолетов США в воздушное пространство республики. Эти действия назвали провокацией, угрожающей национальному суверенитету и нарушающей нормы международного права.