Евросоюз пролонгировал еще на год санкции в отношении 47 физических лиц и 15 организаций и компаний из России, введенных за якобы "гибридные действия" против интеграционного объединения.

Согласно заявлению Совета ЕС, обнародованному в пятницу, 3 октября, индивидуальные ограничительные меры в отношении лиц, "ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом", продлеваются до 9 октября 2026 года.

Евросоюз объяснил это "продолжающейся гибридной деятельностью России, включая манипулирование иностранной информацией и вмешательство в отношении ЕС, его государств-членов и партнеров", сообщает РИА Новости.

Ранее в Великобритании подтвердили успехи России в борьбе против внешних ограничений. Британский геополитический эксперт Александр Меркурис заявил, что самые антироссийские СМИ уже пишут, что Россия "не находится на грани краха или чего-то близкого к этому".

Тем не менее, разговоры о новых санкциях периодически возобновляют даже американские власти, которые, казалось бы, настроились на возобновление диалога с Москвой. Постпред России при ООН Василий Небензя объяснил, зачем президент США Дональд Трамп время от времени заговаривает о вероятности новых рестрикций.