Появились подробности о задержанных за запуск дронов у аэропорта в Норвегии

В Норвегии задержали трех граждан Германии за запуск летательных беспилотников в бесполетной зоне аэропорта Му-и-Рана.

Как уточняет Nettavisen, задержанным вменили незаконный запуск дронов вблизи воздушной гавани. Мужчинам — около 20 лет, причина их действий не сообщается.

По одним данным, задержанных поместили под стражу, по другим — их отпустили после предъявления обвинений.

Также сообщалось, что в рамках расследования появления БПЛА вблизи аэропортов ранее задержали гражданина КНР. Его оштрафовали на 12 000 норвежских крон (около тысячи евро) и выслали из Норвегии.

Дроны неизвестного происхождения появились у ряда европейских аэропортов еще 20 сентября, но виновников правоохранительные органы соответствующих государств до сих пор не называли. Скандинавские правоохранители признавались, что не знают, кто стоял за запусками БПЛА, которые "появились с разных направлений".

Комментируя предположения о "руке Кремля" в истории с дронами, президент России Владимир Путин шутливо заверил, что не будет больше отправлять столько БПЛА на европейские города. Российский лидер отмечал, что "там и целей-то нет, зачем нам что-то куда-то отправлять".