"Нарожала шесть детей и никого не любит": заговорил свекор Елены Товстик

На днях Роман Товстик оформил развод с супругой Еленой, с которой прожил более 20 лет и нарожал шестерых детей. Бизнесмен расстался с женой после того, как влюбился в четвертую супругу известного ведущего Дмитрия Диброва Полину.

Казалось бы, шумиха уже затихла, но не тут-то было. Внезапно заговорил отец Романа Владимир Товстик. Он ясно дал понять, что настроен против невестки. Причем Елена не понравилась Владимиру сразу, однако поначалу они с женой Галиной старались закрывать глаза на "всё", поскольку жили все вместе. А когда дело дошло до развода, свекор не выдержал. "Я говорю ей: „Ты чего на Рому грязь льешь? Ты 20 лет прокувыркалась в парикмахерских, в дорогих платьях, с юга не вылазила", - сообщил Товстик.

Более того, по словам Владимира, Елена к своим шестерым детям относится без теплых чувств. Якобы ее интересует только она сама.

"Нарожала шесть детей и никого не любит. Она сама себе могилу роет, она такой человек. Есть люди, которые умеют быть ласковыми с детьми, сказки читать. Она не может. Она, возможно, хочет, но не умеет. Не дано ей Богом любить своих детей. Естественно, дети ее не любят, старшие ее вообще терпеть не могут", - рассказал свекор Елены Товстик Super.

Тем не менее, Владимир считает развод большой трагедией, однако уверен, что дети не останутся без внимания. Причем, подчеркивает он, наследниками всегда занимался и занимается исключительно отец. Еще за ними присматривают няньки, которые, впрочем, якобы то и дело увольняются, потому что не выдерживают характер Елены.

Интересно, что деду не позволяют видеться с внуками. На это пожаловался сам Владимир Товстик. "Я им ягоды привожу, Елена же никогда ничего хорошего не купит. Закажет, привезет какое-то дерьмо гнилое, а я с базара привожу за свои копейки. Она меня не пускает — и все. Считает, что дед плохой", - развел руками мужчина.