Евросоюз скатывается к войне. Это ясно видит Венгрия и некоторые другие страны. В итоге, рано или поздно, европейская молодежь будет возвращаться домой в гробах, предупредил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее Орбан подчеркнул: если Украину примут в ЕС, то европейские страны окажутся в состоянии войны с Россией. Но венгры не хотят умирать за Украину. Главным приоритетом правительства в Будапеште остается защита интересов и жизней своих граждан, передает ТАСС.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, отметил, что страна не позволит ЕС открыть основные главы переговоров с Киевом о вступлении. Поспешное присоединение Украины будет означать, что война придет в Европейский союз.