Уильям сделал грозное предупреждение принцу Гарри и Меган Маркл: "Я поклялся, что никогда этого не допущу"

Принц Уильям появился в сериале Юджина Леви "Путешественник поневоле". Будущий король Великобритании с экрана ТВ сделал грозное предупреждение заигрывающим со СМИ принцу Гарри и его жене Меган Маркл.

Когда в шоу речь зашла о средствах массовой информации и интересе к жизни монаршей семьи, Уильям честно признался, что после случившегося с его матерью, он не доверяет журналистам. "Мне нравится моя работа, но есть некоторые ее аспекты, такие как СМИ, спекуляции и пристальное внимание, которые делают ее немного сложнее", — заявил принц.

Интерес папарацци к браку его родителей, короля Карла III и принцессы Дианы, преподал Уильяму урок. Наследник престола сожалеет, что его брат ничего не вынес из трагедии, с которой столкнулся в детстве. После этого Уильям, пристально глядя в камеру, произнес фразу, которая, как считают пользователи Сети, является предупреждением для Гарри и Меган.

"Если вы позволите слухам распространиться в СМИ, они могут нанести ущерб вашей семейной жизни. Я поклялся, что никогда не допущу, чтобы это случилось с моей семьей", — сказал будущий король.

Напомним, что после отъезда из Британии принц Гарри и Меган Маркл дали несколько интервью. Герцоги Сассекские выставили королевскую семью в дурном свете, намекнув, что Кейт Миддлтон и принц Филипп до рождения сына Меган и Гарри обсуждали цвет его кожи. Более того, Маркл заявила, что Кэтрин с первого дня не приняла ее в семью и не давала спокойно жить.

В 2023 году Гарри также выпустил потрясающие мемуары "Запасной", в которых подробно описал свою жизнь, начиная с ранних лет и заканчивая переездом в Калифорнию. Принц уверял, что его родили в качестве донора органов для старшего брата, мол, если бы с Уильямом что-то произошло, Гарри бы пришлось делиться биоматериалом.