Министру в Литве пришлось уволиться после отказа указать принадлежность Крыма

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс рассказал, что решил покинуть занимаемый пост по собственному желанию. Произошло это вскоре после отказа политика дать прямой ответ на вопрос о принадлежности Крыма.

Адомавичюс, говоря о принадлежности Крыма, подчеркивал, что "есть грань, за которую не стоит заходить". По его словам, "здесь и нужно остановиться — на этих вопросах".

У антироссийских властей Литвы это вызвало крайнее недовольство. Глава кабмина Инга Ругинене потребовала от Адомавичюса уволиться, а Социал-демократическая партия Литвы заявила о созыве коалиционного совета для обсуждения смены министра.

После этого Адомавичюс пожаловался, что он и члены его семьи больше "не чувствуют себя в безопасности на улице". Поэтому "ради семьи и с учетом позиции общества, чтобы не разваливать правительство, а помочь ему работать", политик решил отказаться от министерского портфеля, сообщает ТАСС.

В июне в Латвии задержали депутата сейма Алексея Росликова за демонстративный отказ следовать антироссийской политике. Парламентарий высказался в государственном парламенте в защиту русского языка, завершив его фразой по-русски: "Нас больше. Русский язык — наш язык!"

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Киев должен признать итоги референдумов в Крыму, Донбассе и Новороссии, а также обеспечить права русскоязычного населения и пророссийских жителей. Кроме того, необходимо устранить нацистские элементы в украинском руководстве.