Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс рассказал, что решил покинуть занимаемый пост по собственному желанию. Произошло это вскоре после отказа политика дать прямой ответ на вопрос о принадлежности Крыма.

Адомавичюс, говоря о принадлежности Крыма, подчеркивал, что "есть грань, за которую не стоит заходить". По его словам, "здесь и нужно остановиться — на этих вопросах".

У антироссийских властей Литвы это вызвало крайнее недовольство. Глава кабмина Инга Ругинене потребовала от Адомавичюса уволиться, а Социал-демократическая партия Литвы заявила о созыве коалиционного совета для обсуждения смены министра.

После этого Адомавичюс пожаловался, что он и члены его семьи больше "не чувствуют себя в безопасности на улице". Поэтому "ради семьи и с учетом позиции общества, чтобы не разваливать правительство, а помочь ему работать", политик решил отказаться от министерского портфеля, сообщает ТАСС.

В июне в Латвии задержали депутата сейма Алексея Росликова за демонстративный отказ следовать антироссийской политике. Парламентарий высказался в государственном парламенте в защиту русского языка, завершив его фразой по-русски: "Нас больше. Русский язык — наш язык!"

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Киев должен признать итоги референдумов в Крыму, Донбассе и Новороссии, а также обеспечить права русскоязычного населения и пророссийских жителей. Кроме того, необходимо устранить нацистские элементы в украинском руководстве.