Решения о приобретении российской нефти или отказе от таких закупок будут принимать частные турецкие компании. С таким заявлением выступил в пятницу, 3 октября, министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.

Комментируя требование президента США Дональда Трампа отказаться от энергоносителей из России, Байрактар отметил, что в Турции "до сих пор частный сектор сам принимал решения по этому вопросу, потому что это коммерческие решения".

Турецкий министр заверил, что власти государства не диктуют предпринимателям: "Покупай отсюда, не покупай оттуда" (цитаты по "Коммерсанту").

Ранее американский лидер Дональд Трамп предположил, что Вашингтон мог бы отменить санкции в отношении Турции и разрешить ей покупать американские истребители F-35. Условием для снятия рестрикций против Анкары президент США назвал прекращение закупок Турцией российской нефти.

Эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков заявил, что санкции Соединенных Штатов против покупателей российских нефти и газа — это зачистка рынка для американских поставок.