ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Целями стали также объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, в течение недели нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате поражены предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетики Украины.

В результате нанесенных в течение недели ударов поражена железнодорожная транспортная инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и военной техники ВСУ. Кроме того, поражены военные аэродромы, склады боеприпасов, цеха сборки безэкипажных катеров и беспилотников. Удары нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.