Путин вручил госнаграды преподавателям и наставникам участников СВО

Путин вручил государственные награды преподавателям и наставникам участников спецоперации. Торжественная церемония в преддверии Дня учителя прошла в образовательном центре "Сириус".

Обращаясь к собравшимся, президент подчеркнул, что огромная заслуга в воспитании героев России, конечно, принадлежит и их родителям, которые заложили основы характера и мировоззрения защитников Родины. Добрые пожелания глава государства адресовал всем российским учителям. И поблагодарил их за то, что в быстро меняющемся мире они сохраняют цивилизационную уникальность нашей страны.

"Сила России - в ее самобытной, суверенной системе образования. Мы с вами хорошо знаем, еще во времена ВОВ противник об этом вспоминал с сожалением. И говорил о том, что победа была добыта нашими учителями. И, можно сказать, воспитанием наших духовных наставников. В школе ковалась Победа. Именно педагоги, искренне преданные своему делу, своему народу, своей стране, во все времена вели Россию вперед. Служили нравственным маяком целых поколений, воспитывали достойных учеников, добивающихся ратных побед и выдающихся результатов в науке, спорте, искусстве", - отметил Путин.

А уже позже глава государства принял участие в открытии нового концертного зала "Сириуса". Центр уникален своей естественной акустикой высочайшего уровня. Два зала - главный и камерный - рассчитаны на 1700 зрителей. Пообщался президент и с главным архитектором проекта Андреем Литвиновым.

По мнению Владимира Путина, новый дворец искусства - станет знаковым культурным пространством. Здесь будут выступать именитые исполнители и зажигаться новые звезды, в том числе классического музыки, опера и балета. Вечером там дает концерт оркестр под руководством Валерия Гергиева.

Открытие концертного зала приурочили к 10-летию образовательного центра "Сириус", выпускники которого продолжают учёбу в ведущих вузах страны. Некоторые сделали карьеру в крупнейших отечественных компаниях или запустили свой собственный высокотехнологичный бизнес.