Между шестью регионами России распределят 4 млрд рублей на строительство школ и детсадов

В рамках программы модернизации среднего и профессионального образования между шестью регионами страны распределят 4 миллиарда рублей. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.
Финансирование пойдет на строительство школ и детских садов, капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий нескольких техникумов. На эти же цели дополнительные 2 миллиардов 300 миллионов рублей направят Брянской, Белгородской и Курской областям.
Еще один важный вопрос заседания - поддержка бизнеса, промышленности и сельского хозяйства в приграничных регионах.
"Сегодня направим еще более 4 миллиардов рублей Белгородской, Брянской, Курской областям в рамках программы комплексного восстановления этих территорий. Благодаря чему предприятия смогут получить субсидии, льготные займы. Также средства на оплату страховых взносов, чтобы возобновить деятельность и сократить свои издержки", - сказал Мишустин.