Между шестью регионами России распределят 4 млрд рублей на строительство школ и детсадов

В рамках программы модернизации среднего и профессионального образования между шестью регионами страны распределят 4 миллиарда рублей. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.

Финансирование пойдет на строительство школ и детских садов, капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий нескольких техникумов. На эти же цели дополнительные 2 миллиардов 300 миллионов рублей направят Брянской, Белгородской и Курской областям.

Еще один важный вопрос заседания - поддержка бизнеса, промышленности и сельского хозяйства в приграничных регионах.