Два человека погибли в результате крушения легкомоторного лайнера в Красноярском крае

В Красноярском крае в результате жесткой посадки самолета Ан-2, по предварительным данным, погибли все, кто был на борту - это два члена экипажа.

Легкомоторный лайнер авиакомпании "Борус" летел из села Верхнеусинское в Шушенское. Крушение произошло в труднодоступной местности. Тем не менее спасатели, врачи и следователи уже добрались до места происшествия.

Самолет после столкновения с землей полностью разрушен, начался пожар. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".